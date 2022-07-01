Diretório de Empresas
Aera Technology
Aera Technology Salários

A faixa salarial da Aera Technology varia de $13,065 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $348,250 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aera Technology. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Chefe de Gabinete
$197K
Cientista de Dados
$13.1K
Marketing
$15.7K

Gerente de Projeto
$123K
Vendas
$348K
Engenheiro de Software
$124K
Gerente de Programa Técnico
$53K
Perguntas Frequentes

Aera Technology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $348,250 ücretle Vendas at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Aera Technology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $122,912'dır.

Outros Recursos