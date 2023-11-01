Diretório de Empresas
Advertima
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre Advertima que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    Site
    2021
    Ano de Fundação
    45
    # de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados em sua Caixa de Entrada

    Inscrever-se em ofertas verificadas.Você receberá o detalhamento das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido por reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para Advertima

    Empresas Relacionadas

    • Amazon
    • Microsoft
    • Intuit
    • PayPal
    • LinkedIn
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos