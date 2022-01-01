Diretório de Empresas
Advantest
Advantest Salários

A faixa salarial da Advantest varia de $30,475 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $263,310 para um Engenheiro Elétrico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Advantest. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $138K

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Atendimento ao Cliente
$38K
Analista de Dados
$106K

Engenheiro Elétrico
$263K
Engenheiro de Hardware
$150K
Marketing
$146K
Engenheiro Mecânico
$41.8K
Designer de Produto
$30.5K
Gerente de Programa
$254K
Gerente de Projeto
$239K
Gerente de Programa Técnico
$249K
Escritor Técnico
$59.3K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Advantest é Engenheiro Elétrico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $263,310. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Advantest é $141,863.

