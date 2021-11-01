Diretório de Empresas
Advantech
Advantech Salários

O salário da Advantech varia de $27,866 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $99,500 para Analista de Cibersegurança na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Advantech. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $30.4K
Gerente de Produto
Median $85K
Engenheiro de Hardware
$69.7K

Marketing
$76.8K
Engenheiro Mecânico
$27.9K
Designer de Produto
$47K
Gerente de Programa
$94.5K
Vendas
$30.2K
Analista de Cibersegurança
$99.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Advantech é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Advantech é $69,650.

