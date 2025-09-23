Diretório de Empresas
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Saudi Arabia na Advanced Communications and Electronics varia de SAR 122K a SAR 173K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Advanced Communications and Electronics. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Faixa Comum
Faixa Possível
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Faixa Comum
Faixa Possível

SAR 600K

Quais são os níveis de carreira na Advanced Communications and Electronics?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia é uma remuneração total anual de SAR 172,501. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Advanced Communications and Electronics para a função de Engenheiro de Software in Saudi Arabia é SAR 121,500.

