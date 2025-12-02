Diretório de Empresas
AdStart Media Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Vietnam na AdStart Media varia de ₫1.12B a ₫1.57B por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AdStart Media. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Faixa Comum
Faixa Possível
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Faixa Comum
Faixa Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na AdStart Media?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na AdStart Media in Vietnam é uma remuneração total anual de ₫1,571,491,152. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AdStart Media para a função de Recursos Humanos in Vietnam é ₫1,122,493,680.

