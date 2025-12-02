Diretório de Empresas
ADNOC
ADNOC Engenheiro Geológico Salários

O pacote de remuneração in United Arab Emirates mediano de Engenheiro Geológico na ADNOC totaliza AED 630K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ADNOC. Última atualização: 12/2/2025

Pacote Mediano
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Total por ano
$172K
Nível
L3
Salário base
$147K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$24.5K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
16 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Geológico na ADNOC in United Arab Emirates é uma remuneração total anual de AED 762,020. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ADNOC para a função de Engenheiro Geológico in United Arab Emirates é AED 669,476.

