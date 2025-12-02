Diretório de Empresas
Adaptiv Networks
Adaptiv Networks Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Canada na Adaptiv Networks varia de CA$55.7K a CA$81.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Adaptiv Networks. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$46.2K - $52.7K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$40.2K$46.2K$52.7K$58.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

💰 Ver Todos Salários

Quais são os níveis de carreira na Adaptiv Networks?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Adaptiv Networks in Canada é uma remuneração total anual de CA$81,179. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Adaptiv Networks para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$55,724.

