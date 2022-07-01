Diretório de Empresas
AdAction
AdAction Salários

O salário da AdAction varia de $97,920 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $144,720 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AdAction. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Gerente de Produto
$145K
Gerente de Projeto
$131K
Engenheiro de Software
$97.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION.

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at AdAction is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AdAction is $131,340.

