Acxiom
Acxiom Salários

O salário da Acxiom varia de $37,185 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $162,185 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Acxiom. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquiteto de Soluções
Median $100K

Arquiteto de Dados

Cientista de Dados
$112K

Analista Financeiro
$144K
Tecnólogo da Informação (TI)
$37.2K
Gerente de Projeto
$83.6K
Vendas
$80.4K
Gerente de Engenharia de Software
$162K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Acxiom é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,185. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Acxiom é $105,000.

Outros Recursos