Diretório de Empresas
ACV Auctions
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Chennai Metropolitan Area

ACV Auctions Engenheiro de Software Salários em Chennai Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na ACV Auctions totaliza ₹37K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ACV Auctions. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total por ano
₹37K
Nível
L3
Salário base
₹29.8K
Stock (/yr)
₹7.2K
Bônus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na ACV Auctions?

₹160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹30K+ (às vezes ₹300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area é uma remuneração total anual de ₹57,116. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ACV Auctions para a função de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area é ₹36,952.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ACV Auctions

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos