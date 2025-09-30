Diretório de Empresas
ACV Auctions
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Canada

ACV Auctions Engenheiro de Software Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na ACV Auctions totaliza CA$135K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ACV Auctions. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$135K
Nível
L4
Salário base
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
Bônus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na ACV Auctions?

CA$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$30K+ (às vezes CA$300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at ACV Auctions in Canada sits at a yearly total compensation of CA$176,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the Engenheiro de Software role in Canada is CA$125,486.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ACV Auctions

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos