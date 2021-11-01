Diretório de Empresas
ACV Auctions
ACV Auctions Salários

O salário da ACV Auctions varia de $85,425 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $200,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ACV Auctions. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $200K
Cientista de Dados
Median $110K

Designer de Produto
$87.6K
Gerente de Produto
$85.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ACV Auctions é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $200,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ACV Auctions é $110,000.

