Activision Blizzard
O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Activision Blizzard totaliza $254K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$254K
Nível
Senior
Salário base
$195K
Stock (/yr)
$20K
Bônus
$39K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Activision Blizzard?

$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Produto at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $559,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Gerente de Produto role in United States is $195,000.

