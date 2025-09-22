Diretório de Empresas
Activision Blizzard
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Consultor de Gestão

  • Todos os Salários de Consultor de Gestão

Activision Blizzard Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in United Kingdom na Activision Blizzard varia de £138K a £188K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

£147K - £178K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£138K£147K£178K£188K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Consultor de Gestão submissões na Activision Blizzard para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

£121K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de £22.7K+ (às vezes £227K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Consultor de Gestão ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Consultor de Gestão roolille yrityksessä Activision Blizzard in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £187,850. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Activision Blizzard Consultor de Gestão roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £137,649.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Activision Blizzard

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos