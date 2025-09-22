Diretório de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Contador Salários

A remuneração total média de Contador in Ireland na Activision Blizzard varia de €129K a €184K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Activision Blizzard. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

€148K - €173K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
€129K€148K€173K€184K
Faixa Comum
Faixa Possível

€142K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Activision Blizzard, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Contador na Activision Blizzard in Ireland é uma remuneração total anual de €183,664. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Activision Blizzard para a função de Contador in Ireland é €128,722.

Outros Recursos