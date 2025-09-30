Diretório de Empresas
Acronis
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Sofia City Province

Acronis Engenheiro de Software Salários em Sofia City Province

O pacote de remuneração in Sofia City Province mediano de Engenheiro de Software na Acronis totaliza BGN 92.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Acronis. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Total por ano
BGN 92.6K
Nível
Senior
Salário base
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bônus
BGN 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Acronis?

BGN 277K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Acronis in Sofia City Province é uma remuneração total anual de BGN 141,624. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Acronis para a função de Engenheiro de Software in Sofia City Province é BGN 86,600.

