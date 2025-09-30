Diretório de Empresas
Acronis
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
Acronis Engenheiro de Software Salários em Bulgaria

O pacote de remuneração in Bulgaria mediano de Engenheiro de Software na Acronis totaliza BGN 92.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Acronis. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Total por ano
BGN 92.6K
Nível
Senior
Salário base
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bônus
BGN 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Acronis?

BGN 277K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Engenheiro de Software في Acronis in Bulgaria تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره BGN 141,624. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Acronis لوظيفة Engenheiro de Software in Bulgaria هو BGN 86,600.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Acronis

