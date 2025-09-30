Diretório de Empresas
Acquia Engenheiro de Software Salários em Pune Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region na Acquia totaliza ₹2.17M por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹2.81M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Acquia. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Acquia?

Perguntas Frequentes

Acquia in Pune Metropolitan RegionのEngenheiro de Softwareで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹5,432,407です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AcquiaのEngenheiro de Software職種 in Pune Metropolitan Regionで報告されている年間総報酬の中央値は₹2,806,207です。

Outros Recursos