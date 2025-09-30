Diretório de Empresas
ACME
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • New York City Area

ACME Engenheiro de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Engenheiro de Software na ACME totaliza $150K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ACME. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Total por ano
$150K
Nível
L3
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na ACME?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Didžiausias atlyginimų paketas Engenheiro de Software pozicijai ACME in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $274,999. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ACME Engenheiro de Software pozicijai in New York City Area yra $150,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ACME

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Amazon
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos