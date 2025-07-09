Diretório de Empresas
Accor
Accor Salários

A faixa salarial da Accor varia de $29,383 em remuneração total por ano para um Redator Publicitário na extremidade inferior a $72,648 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Accor. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Assistente Administrativo
$29.8K
Redator Publicitário
$29.4K
Gerente de Projeto
$69K

Analista de Cibersegurança
$72.6K
Engenheiro de Software
$69.6K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Accor é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,648. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accor é $69,021.

Outros Recursos