Accolade Salários

O salário da Accolade varia de $26,330 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $422,875 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Accolade. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $136K
Gerente de Produto
Median $282K
Operações de Negócio
$32.1K

Atendimento ao Cliente
$56.2K
Operações de Atendimento ao Cliente
$26.3K
Analista de Dados
$150K
Cientista de Dados
$163K
Recursos Humanos
$215K
Designer de Produto
$67.3K
Analista de Cibersegurança
$60.3K
Gerente de Engenharia de Software
$423K
Gerente de Programa Técnico
$176K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Accolade é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $422,875. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Accolade é $143,124.

