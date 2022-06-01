Accion Labs Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Accion Labs varia de $6,474 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $388,050 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Accion Labs. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $17.7K
Cientista de Dados
$18.3K
Gerente de Produto
$28.7K

Recrutador
$6.5K
Vendas
$244K
Arquiteto de Soluções
$388K
Gerente de Programa Técnico
$35.5K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Accion Labs é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $388,050. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accion Labs é $28,720.

