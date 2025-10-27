Diretório de Empresas
Abu Dhabi Investment Authority
A remuneração total média de Engenheiro de Software in United Arab Emirates na Abu Dhabi Investment Authority varia de AED 522K a AED 744K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Abu Dhabi Investment Authority. Última atualização: 10/27/2025

Quais são os níveis de carreira na Abu Dhabi Investment Authority?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates é uma remuneração total anual de AED 744,140. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Abu Dhabi Investment Authority para a função de Engenheiro de Software in United Arab Emirates é AED 521,534.

