Absa Group
Absa Group Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in South Africa na Absa Group varia de ZAR 1.39M a ZAR 1.98M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Absa Group. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$91.2K - $107K
South Africa
Faixa Comum
Faixa Possível
$79.5K$91.2K$107K$113K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Absa Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Absa Group in South Africa é uma remuneração total anual de ZAR 1,982,897. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Absa Group para a função de Gerente de Engenharia de Software in South Africa é ZAR 1,389,723.

Outros Recursos

