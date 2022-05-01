Diretório de Empresas
Abrigo
Abrigo Salários

O salário da Abrigo varia de $94,565 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $154,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Abrigo. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $154K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$141K
Gerente de Produto
$94.6K

Arquiteto de Soluções
$151K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Abrigo é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $154,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Abrigo é $146,000.

