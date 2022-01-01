Diretório de Empresas
ABOUT YOU
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

ABOUT YOU Salários

A faixa salarial da ABOUT YOU varia de $65,128 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $92,656 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da ABOUT YOU. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $69.8K
Analista de Dados
$70.3K
Cientista de Dados
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de Produto
$92.7K
Gerente de Produto
$81.5K
Gerente de Projeto
$65.1K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na ABOUT YOU é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $92,656. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na ABOUT YOU é $70,053.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ABOUT YOU

Empresas Relacionadas

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos