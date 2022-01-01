ABOUT YOU Salários

A faixa salarial da ABOUT YOU varia de $65,128 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $92,656 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da ABOUT YOU . Última atualização: 8/11/2025