Abnormal AI Salários

O salário da Abnormal AI varia de $67,409 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $623,603 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Abnormal AI. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $200K
Analista de Cibersegurança
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Recursos Humanos
$624K
Marketing
$208K
Operações de Marketing
$214K
Recrutador
$199K
Vendas
$236K
Gerente de Engenharia de Software
$585K
Gerente de Programa Técnico
$67.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Abnormal AI, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Abnormal AI é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $623,603. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Abnormal AI é $210,816.

