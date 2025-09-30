Diretório de Empresas
ABBYY
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY Engenheiro de Software Salários em Budapest Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Budapest Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na ABBYY totaliza HUF 28.19M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ABBYY. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Total por ano
HUF 28.19M
Nível
L3
Salário base
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bônus
HUF 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na ABBYY?

HUF 56.4M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de HUF 10.58M+ (às vezes HUF 105.75M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ABBYY in Budapest Metropolitan Area é uma remuneração total anual de HUF 34,507,330. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ABBYY para a função de Engenheiro de Software in Budapest Metropolitan Area é HUF 22,317,081.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ABBYY

Empresas Relacionadas

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos