ABBYY
ABBYY Salários

O salário da ABBYY varia de $36,116 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $111,543 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ABBYY. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $80K
Analista de Negócios
$93.6K
Desenvolvimento Corporativo
$39.2K

Atendimento ao Cliente
$36.4K
Tecnólogo da Informação (TI)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Gerente de Produto
$78.2K
Gerente de Projeto
$72.1K
Gerente de Engenharia de Software
$112K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ABBYY é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $111,543. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ABBYY é $72,136.

