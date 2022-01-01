ABBYY Salários

O salário da ABBYY varia de $36,116 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $111,543 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ABBYY . Última atualização: 9/8/2025