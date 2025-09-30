A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ABB varia de €43.4K por year para Associate Software Engineer a €50.2K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano por year totaliza €43.4K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ABB. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
