ABB Analista Financeiro Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Analista Financeiro na ABB totaliza ₹807K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ABB. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹807K
Nível
hidden
Salário base
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
0-1 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na ABB in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹1,288,873. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ABB para a função de Analista Financeiro in Greater Bengaluru é ₹750,653.

