Diretório de Empresas
ABB
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ABB Salários

O salário da ABB varia de $6,349 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $191,040 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ABB. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $82.9K
Engenheiro de Hardware
Median $120K
Designer de Produto
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Cientista de Dados
Median $39.4K
Analista Financeiro
Median $9.3K
Contador
$53.2K
Analista de Negócios
$114K
Engenheiro de Controles
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Atendimento ao Cliente
$6.3K
Marketing
$17.9K
Engenheiro Mecânico
$63.5K
Gerente de Produto
$151K
Gerente de Projeto
$154K
Vendas
$86.8K
Engenheiro de Vendas
$50.6K
Analista de Cibersegurança
$32.5K
Arquiteto de Soluções
$191K
Gerente de Programa Técnico
$76.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ABB é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $191,040. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ABB é $63,528.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ABB

Empresas Relacionadas

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos