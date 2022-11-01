Abacus.AI Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Abacus.AI varia de $69,650 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $341,700 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Abacus.AI. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $83.5K
Gerente de Produto
$342K
Vendas
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Abacus.AI é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $341,700. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Abacus.AI é $83,457.

