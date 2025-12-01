Diretório de Empresas
A remuneração total média de Engenheiro de Software in India na Aaft varia de ₹3.31M a ₹4.73M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aaft. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$43.4K - $50.8K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$37.8K$43.4K$50.8K$54K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Aaft in India é uma remuneração total anual de ₹4,728,580. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aaft para a função de Engenheiro de Software in India é ₹3,314,048.

Outros Recursos

