A123 Systems Salários

A faixa salarial da A123 Systems varia de $29,850 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $149,250 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da A123 Systems. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro Químico
Median $125K
Cientista de Dados
$149K
Engenheiro de Software
$29.9K

Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na A123 Systems, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в A123 Systems, є Cientista de Dados at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $149,250. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в A123 Systems, становить $125,000.

