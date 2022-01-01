A123 Systems Salários

A faixa salarial da A123 Systems varia de $29,850 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $149,250 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da A123 Systems. Última atualização: 8/12/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na A123 Systems, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)
25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)
Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.