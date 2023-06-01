Diretório de Empresas
9fin
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre 9fin que possa ser útil para outros (ex: dicas de entrevista, escolha de equipes, cultura única, etc.).
    • Sobre

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Site
    2016
    Ano de Fundação
    150
    # de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados em sua Caixa de Entrada

    Inscrever-se em ofertas verificadas.Você receberá o detalhamento das informações de remuneração por e-mail. Saiba Mais

    Este site é protegido por reCAPTCHA e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

    Vagas em Destaque

      Nenhuma vaga em destaque encontrada para 9fin

    Empresas Relacionadas

    • SoFi
    • Snap
    • Square
    • Flipkart
    • Roblox
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos