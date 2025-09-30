Diretório de Empresas
84.51˚
84.51˚ Engenheiro de Software Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na 84.51˚ totaliza $133K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $125K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na 84.51˚?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na 84.51˚ in Greater Chicago Area é uma remuneração total anual de $144,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 84.51˚ para a função de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area é $93,850.

