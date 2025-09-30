O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano de Cientista de Dados na 84.51˚ totaliza $177K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***