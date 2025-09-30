Diretório de Empresas
84.51˚
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Cincinnati Area

84.51˚ Cientista de Dados Salários em Cincinnati Area

O pacote de remuneração in Cincinnati Area mediano de Cientista de Dados na 84.51˚ totaliza $92K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 84.51˚. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Total por ano
$92K
Nível
L1
Salário base
$87K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$5K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na 84.51˚?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na 84.51˚ in Cincinnati Area é uma remuneração total anual de $166,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 84.51˚ para a função de Cientista de Dados in Cincinnati Area é $110,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para 84.51˚

Empresas Relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos