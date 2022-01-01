Diretório de Empresas
84.51˚
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

84.51˚ Salários

O salário da 84.51˚ varia de $80,400 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $252,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 84.51˚. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
Median $123K
Engenheiro de Software
Median $140K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Cientista de Pesquisa

Vendas
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Produto
Median $252K
Operações de Marketing
$80.4K
Gerente de Engenharia de Software
$241K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na 84.51˚ é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $252,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 84.51˚ é $131,600.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para 84.51˚

Empresas Relacionadas

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos