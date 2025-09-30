Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Engenheiro de Software Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na 7-Eleven varia de $136K por year para Software Engineer II a $171K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano por year totaliza $156K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 7-Eleven. Última atualização: 9/30/2025

Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na 7-Eleven in Greater Dallas Area é uma remuneração total anual de $173,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 7-Eleven para a função de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area é $157,000.

