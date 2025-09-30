Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Gerente de Produto Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Gerente de Produto in Greater Dallas Area na 7-Eleven varia de $179K por year para Senior Product Manager a $190K por year para Lead Product Manager. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano por year totaliza $178K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 7-Eleven. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na 7-Eleven?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Produto at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the Gerente de Produto role in Greater Dallas Area is $180,000.

