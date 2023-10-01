6point6 Salários

O salário da 6point6 varia de $69,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $170,439 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 6point6 . Última atualização: 10/10/2025