6point6 Salários

O salário da 6point6 varia de $69,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $170,439 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 6point6. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $69K
Cientista de Dados
$141K
Gerente de Engenharia de Software
$170K

Arquiteto de Soluções
$133K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na 6point6 é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $170,439. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 6point6 é $136,993.

Outros Recursos