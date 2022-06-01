Diretório de Empresas
66degrees
66degrees Salários

O salário da 66degrees varia de $131,340 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $250,848 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 66degrees. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $138K
Cientista de Dados
$181K
Designer de Produto
$131K

Gerente de Projeto
$181K
Vendas
$229K
Gerente de Engenharia de Software
$219K
Arquiteto de Soluções
$251K
Gerente de Programa Técnico
$179K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 66degrees es Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level con una compensación total anual de $250,848. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 66degrees es $180,746.

