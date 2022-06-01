66degrees Salários

O salário da 66degrees varia de $131,340 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $250,848 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 66degrees . Última atualização: 9/7/2025