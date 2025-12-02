Diretório de Empresas
4flow
4flow Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in Germany na 4flow varia de €65.1K a €92.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 4flow. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$86K - $101K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
$75K$86K$101K$107K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na 4flow?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na 4flow in Germany é uma remuneração total anual de €92,824. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 4flow para a função de Consultor de Gestão in Germany é €65,056.

Outros Recursos

