3Shape Salários

O salário da 3Shape varia de $73,469 em remuneração total por ano para Assuntos Regulatórios na faixa mais baixa a $157,326 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 3Shape . Última atualização: 11/15/2025