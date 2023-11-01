Diretório de Empresas
3Shape
3Shape Salários

O salário da 3Shape varia de $73,469 em remuneração total por ano para Assuntos Regulatórios na faixa mais baixa a $157,326 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 3Shape. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $88.7K
Assuntos Regulatórios
$73.5K
Arquiteto de Soluções
$157K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na 3Shape é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $157,326. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3Shape é $88,734.

