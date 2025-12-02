Diretório de Empresas
3Pillar Global
3Pillar Global Gerente de Programa Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa in India na 3Pillar Global varia de ₹5.45M a ₹7.44M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3Pillar Global. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$66.6K - $80.6K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na 3Pillar Global in India é uma remuneração total anual de ₹7,438,817. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3Pillar Global para a função de Gerente de Programa in India é ₹5,450,857.

