3M
  Salários
  Gerente de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gerente de Programa Técnico

3M Gerente de Programa Técnico Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Faixa Comum
Faixa Possível
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na 3M in Costa Rica é uma remuneração total anual de CRC 40,031,074. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3M para a função de Gerente de Programa Técnico in Costa Rica é CRC 28,642,924.

