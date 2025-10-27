Diretório de Empresas
3M
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

3M Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in India na 3M totaliza ₹8.16M por year para T3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da 3M. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

₹1.72M - ₹2.01M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Mais Níveis
Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

0%

ANO 2

100 %

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 0% adquire no 2nd-ANO (0.00% anual)

  • 100% adquire no 3rd-ANO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU + Options

Na 3M, RSU + Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na 3M in India é uma remuneração total anual de ₹8,160,140. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na 3M para a função de Gerente de Produto in India é ₹1,496,562.

